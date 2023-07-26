Düzce Belediyesi meslek edindirme kursları yaz dönemi için kayıtlar başladı. Sezon boyunca sayısız branşta hizmet veren kurslar en çok talep edilen branşlarda yaz dönemi için açılıyor.

Düzce Belediyesi meslek edindirme kursları yaz dönemi eğitimlerine başlıyor. Kış dönemi boyunca sayısız branşta yoğun bir tempoda devam eden kurslar yıl sonu sergileri ile eğitim-öğretim dönemini tamamlamıştı. Kısa bir aranın ardından hobi ve meslek edinmek amacıyla kurslardan faydalanan vatandaşların taleplerine göre belli kursların yaz dönemini başlatmaya hazırlanıyor. Buna göre el sanatları, el nakışı, tel kırma ve resim branşlarında yeni dönem kayıtları alınmaya başladı. Kurslara katılmak isteyenler Belmek ofislerine şahsen başvuruda bulunabilecek.

Branşlar ve eğitim merkezleri ise şöyle belirlendi; Bahçeşehir (Resim), Beyciler Mahalle Konağı (el sanatları, tel kırma), Çamköy Mahalle Konağı (tel kırma), Aziziye Belmek Merkez (el sanatları, tel kırma).