Mustafakemalpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün can dostlarının kuduz hastalığından korunmaları için her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ’Ücretsiz Kuduz Aşısı Kampanyası’ yoğun ilgi gördü.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün can dostlarının kuduz hastalığından korunmaları için her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ’Ücretsiz Kuduz Aşısı Kampanyası’ yoğun ilgi gördü.

Mustafakemalpaşa genelinde sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklerin kuduz hastalığına karşı korunmaları hedefiyle düzenlenen kampanya, hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinde hayvansever vatandaşları ve minik dostları ağırlayan veteriner hekimler, aşıların yanı sıra vatandaşların sağlıkla ilgili sorularını cevaplayarak yönlendirmelerde bulundu.

İnsanlar için de ciddi tehlike arz eden kuduz hastalığı ile mücadele seferberliğine yıl boyunca devam edeceklerini ifade eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise, "Zoonoz hastalıklarıyla mücadelemizle sadece hayvan sağlığını değil, insan sağlığını da koruyoruz. Dünya Kuduz Günü çerçevesinde toplumsal farkındalık oluşturmak hedefiyle başlattığımız kampanyamız yıl boyunca devam edecek. Kampanyamıza destek veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.