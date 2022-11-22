Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz kış spor okullarına kayıtlar başladı.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz kış spor okullarına kayıtlar başladı.

Sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak ve öğrencilerin kendilerini ilgi duydukları bir spor dalında geliştirebilmelerine imkân sağlamak amacı ile düzenlenen 2022-2023 Kış Spor Okulları programı çerçevesinde çocuklar için etkinlikler 3 farklı branşta düzenlendi. Başvuruların 22-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde alınacağı etkinlikler Aralık ayı içerisinde başlayacak. Voleybol branşına 2011-2014 doğumlu öğrenciler, güreş branşına 2010- 2013 doğumlu öğrenciler ve cimnastik branşına 2014-2018 doğumlu öğrenciler başvuru yapabilecekler.