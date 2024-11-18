DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde Diyabet Eğitim Hemşireliği tarafından açılan stantta hastaneye gelen vatandaşların ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı, diyabet ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı görevliler il genelinde diyabet ile bilgilendirme ve kan şekeri ölçümlerine devam ediyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi eğitim birimi koordinasyonu ile hastane Diyabet Eğitim Hemşireliği tarafından diyabet hastalığının önemine dikkat çekmek ve toplumda bilinç oluşturmak amacıyla diyabet bilgilendirme standı açıldı. Poliklinik hizmet alanında kurulan stantta gelen vatandaşların şeker ölçümleri gerçekleştirilerek diyabet rahatsızlığı hakkında da bilgi verildi. Görevliler hazırlanan broşürleri vatandaşlara dağıttı.