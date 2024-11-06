Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi ilk ara tatilde 6 farklı atölyede çocukları ağırlamaya devam edecek. Ücretsiz kurslara 5-6 ve7-14 yaş aralığındaki çocuklar kayıt olabilecek.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, çocukların yeteneklerini desteklemeye ve geliştirmelerine yardımcı olmaya devam ediyor. 11-15 Kasım tarihleri arasındaki ilk ara tatil boyunca 6 farklı atölyede çocukların ağırlanacağı kurslar her gün 13:30 ile 17:00 saatleri arasında düzenlenecek. Zeka Oyunları, İngilizce, Değerler Eğitimi, Doğa Bilimleri, Mutfak, Etkili-Hızlı Okuma, Jimnastik, Tasarım ve Ritim branşlarında ücretsiz olarak hazırlanacak atölyelere 5-6 ve 7-14 yaşlarındaki tüm çocuklar kayıt yaptırabilecek.