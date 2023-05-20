Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin deneme sınavı talebini karşıladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan binlerce öğrenci, ücretsiz deneme sınavına girdi.

Eğitim alanındaki yatırımları ve öğrencilere sağladığı imkanların adından sıkça bahsettiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere verdiği sözü yerine getirdi. Başkan Fadıloğlu, gençlik kütüphanesi ziyaretinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerin ücretsiz deneme sınavı talebine yönelik anında çalışma başlatmıştı. Binlerce öğrenci, alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na yönelik yapılan deneme sınavına bugün girdi.

"Bize çok faydası olacağını düşünüyoruz"

Yapılan sınav sonrası değerlendirmede bulunan İbrahim Meral, “Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kütüphanesi’nin öğrencisiyim. Buraya üniversite sınavını kazanmak için ders çalışmaya geliyorum. İstediğim bölüm BESYO. Onun için çalışma yapıyorum. Bugün, Şehitkamil Belediyemizin ücretsiz olarak bize sunduğu denemeye girdik. Bize çok faydası olacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Eksiklerimizi görmemiz açısından çok iyi oldu

Yapılan sınav sonrası değerlendirmede bulunan Mervenur Türk, “Gençlik kütüphanesinde ders çalışıyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Anestezi bölümünü düşünüyorum. Bugün, seviyemizi ölçmek amacıyla burada bir deneme sınavı yapıldı. Ben, üniversite sınavı için bana çok iyi geleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bugün burada yapılan deneme sınavı, eksiklerimizi görmemiz açısından çok iyi oldu. Başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.