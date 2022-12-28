Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz düzenledikleri deneme sınavına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz düzenledikleri deneme sınavına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Fadıloğlu, “Amacımız, öğrencilerimizin eşit şartlarda yarışmalarını sağlamak. Tüm çocuklarımızın bu imkandan yararlanmasını istiyoruz. Amacımız, daha başarılı daha nitelikli nesiller yetiştirebilmek” dedi.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Şehitkamil ilçesi sınırları içerisinde bulunan tüm resmi ve özel ortaokullarda eğitim gören öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı. Liselere Giriş Sınavı (LGS) denemesine, 19 bin öğrenci katılım sağladı. Ücretsiz deneme sınavı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde de yapılacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sınav öncesi Servi Erdemoğlu Ortaokulu’nda sınava giren öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle kısa süreli sohbet eden Başkan Fadıloğlu, öğrencilere başarı diledi. Başkan Fadıloğlu’nun ziyaret programına, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da katıldı.

Amacımız, daha başarılı daha nitelikli nesiller yetiştirebilmek

Sınav öncesi değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben buradan tüm milli eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin Liselere Giriş Sınavı’nda daha başarılı olabilmelerini sağlamak adına Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugün ilk deneme sınavını gerçekleştiriyoruz. Şu anda Şehitkamil bölgesindeki kırsal mahallelerde bulunan okullar, özel okullar da dahil olmak üzere tüm ortaokullarda yaklaşık 19 bin öğrencimiz, sınava tabii tutuluyorlar. Bu şekildeki uygulamada şu andaki tüm okulların 8. sınıfları bu sınava tabii tutuluyor. Amacımız, öğrencilerimizin eşit şartlarda yarışmalarını sağlamak. Tüm çocuklarımızın bu imkandan yararlanmasını istiyoruz. Bu konuda destek veren milli eğitim camiamıza yürekten teşekkür ediyorum. Amacımız, daha başarılı daha nitelikli nesiller yetiştirebilmek. Bu konuda belediyemizin imkanlarını seferber ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Ben çocuklarımıza başarılı bir sınav dönemi diliyorum. Ben, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.