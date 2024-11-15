Ücretli Çalışan İstatistikleri'ne göre yıllık bazda inşaat sektörü ücretli çalışanlarda başı çekerken, aylık bazda ise ticaret ve hizmet sektörü öne çıktı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Eylül ayına ilşikin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 550 bin 366 kişi iken, 2024 yılı Eylül ayında 15 milyon 973 bin 744 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,0 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,2 ARTTI

Bu arada sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarken; ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2024 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı.