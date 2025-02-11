Yunusemre Belediyesi tarafından Üçpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden mesire alanında çalışmalar son aşamaya geldi.

Yuntdağı bölgesinde yer alan Üçpınar Mahallesi’nde Yunusemre Belediyesi tarafından yaklaşık 7 bin metrekarelik alana inşa edilen mesire alanında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Kısa süre içerisinde açılışı yapılması planlanan alanda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için oyun gruplarının kurulduğu parkta çınar ve ıhlamur fidanları dikildi. Ayrıca parkın daha yeşil bir görünüme kavuşması için çim ile çeşitli bitkilerin ekimi yapıldı. Ailelerin keyifli vakit geçirebilmesi adına ahşap masaların montajı da kısa süre içinde tamamlanacak. Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mesire alanına tuvalet ve lavabo yapılıyor. İlçeye yeni bir mesire alanı kazandırmak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, projeyi kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.