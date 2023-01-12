Konya’da kış aylarında özellikle son zamanlarda artan grip salgınlarından sonra vatandaşlar bağışlıklarını güçlendirmek için turşuya ve turşu suyuna yöneldi. Mandalina, yumurta, kavun, karpuz gibi 65 çeşit turşu üretimi yapan Selman Kozan, “Turşu kış aylarında birçok hastalığa karşı savaşan en doğal antibiyotik gibidir ve turşunun birçok ilaçtan daha etkili olduğu bilinir” dedi.

Konya’da kış aylarında özellikle son zamanlarda artan grip salgınlarından sonra vatandaşlar bağışlıklarını güçlendirmek için turşuya ve turşu suyuna yöneldi. Mandalina, yumurta, kavun, karpuz gibi 65 çeşit turşu üretimi yapan Selman Kozan, “Turşu kış aylarında birçok hastalığa karşı savaşan en doğal antibiyotik gibidir ve turşunun birçok ilaçtan daha etkili olduğu bilinir” dedi.

Son zamanlarda yaygın olan üst solunum yolu hastalıkları sağlığı tehdit etmeye başladı. Covid-19, grip ve solunum yolu enfeksiyonuna neden olan Respiratuvar Sinsityal Virüsün (RSV) birleşimiyle ortaya çıkan ‘üçlü salgın’ başta çocuklar olmak üzere herkeste etkili olabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşların yakalandığı ve ağır geçirdiği hastalık, hastanelerde de zaman zaman yoğunluğa neden olabiliyor. Bağışıklığını güçlendirmek isteyenler ise farklı yollara başvuruyor. Maske kullanımının azalmasıyla artan ve daha kolay yayılan salgına karşı kimi vatandaşlar turşuya yöneliyor.

“Birçok ilaçtan daha etkili olduğu bilinir”

Mandalina, yumurta, kavun, karpuz gibi 65 farklı turşu üreterek satışa sunduğunu anlatan turşucu Selman Kozan, “65 farklı turşumuz var. Mandalinadan yumurtaya kavun, karpuz, erik, çağla gibi çeşitlerden oluşuyor. Turşunun birçok faydası var. Özellikle kış aylarında rağbet gören turşunun faydaları saymakla bitmiyor. O yüzden turşu veya turşu suyu kış aylarında mide bulantısını, kas kramplarını rahatlatır. Hastalıklara karşı savaşan turşu en doğal antibiyotiktir ve turşunun birçok ilaçtan daha etkili olduğu bilinir. Sindirim sistemini rahatlatır ve kabızlığa çok iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı korur, enerji verir, vücudun direncini yükseltir. Boğaz ağrılarına özellikle çok iyi geldiği ve turşu suyunun da bunun gibi daha birçok rahatsızlığa iyi geldiğini sıralayabiliriz” dedi.

“Doğal antibiyotik ve bağışıklık sistemi güçlendiricidir”

Kış aylarında turşu tüketiminin arttığını anlatan Selman Kozan, “Özellikle kış aylarında, turşuya talep daha fazla oluyor. Çünkü hastalanan, boğazı yanan, öksüren direk turşu suyu ve turşuya yöneliyor. Gerçekten turşuyu sofralarımızdan eksik etmememiz gerekiyor. Tamamen doğal antibiyotik ve bağışıklık sistemi güçlendiricidir. En çok klasik turşular tercih ediliyor. Kornişon, biber, salatalık, lahana bu aylarda virüsün çok olduğu dönemlerde en çok tercih edilenler arasında” şeklinde konuştu.

Biber ve sarımsak turşusunun bir çok faydasını sıralayan Kozan, “Biber turşusunun vatandaşlar arasında genellikle mideyi rahatsız ettiği söylenir ama bu turşu mide bakterilerinin gelişimini engeller, yağ yakımı arttırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Hazımsızlık ve kabızlığa iyi gelir ve kan insülinini dengeler. Sarımsak turşusunun ise cildi tazelemeye faydası olur, sivilce oluşumunu engeller, akciğerlerde enfeksiyon oluşumunu engellemesinde faydası vardır. Bağışıklık sistemini ve kalp sağlığını korur, inme gibi rahatsızlıklara karşı da savunma sağlar. Genel olarak fiyatlarımız ise turşularda kilosu çeşidine göre 40 liradan başlıyor, 150 liraya kadar çıkıyor. Turşu suyunun litresini ise 20 liradan satışa sunuyoruz” diye konuştu.

Kış mevsiminde turşuyu daha çok tükettiklerini söyleyen Ömer Faruk Akar da, “Turşuyu Türk milleti olarak seviyoruz. Turşunun hastalıklara iyi geldiğini düşünüyoruz. Kış aylarında özellikle daha fazla tüketmeye başladık. Bir taraftan da güzel bir yiyecek, acıktırıyor insanı. En çok kornişon tüketiyoruz, biberiye turşusunu seviyoruz. Sürekli gelip alıyoruz” ifadelerini kullandı.