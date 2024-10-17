Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail’in Lübnan’ın Nebatiye Belediye binasına düzenlediği saldırıda Nebatiye Belediye Başkanı Ahmed Kahil’in hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Altay, "UCLG Başkanı olarak belediye başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyorum” dedi.

Eli kanlı İsrail yönetiminin son 1 yıldır başta Gazze olmak üzere Batı Şeria’da ve Filistin’de Müslümanların yaşadığı tüm bölgede insanlık tarihinin en kanlı zulmünü gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Altay, kadın, çocuk demeden sivilleri hedef alan bir anlayışla her gün binlerce Müslümanın şehit edildiğini ve 40 binden fazla insanı katleden İsrail yönetiminin yavaşlamak yerine zulmünü artırarak devam ettiğini söyledi.

“Belediye başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyorum”

Son dönemde Lübnan’da yaşananların da bunun bir göstergesi olduğuna değinen Başkan Altay, “Hiçbir sivil ayrımı gözetmeden Lübnan’da hedefler bombalanıyor. Eli kanlı İsrail, zulmüne kesintisiz şekilde devam ediyor. Dün de çok elim bir haber aldık. Nebatiye Belediyesi’nin Meclis Toplantısı İsrail yönetimi tarafından bilerek, isteyerek, kasıtlı bir şekilde hedef alındı. Maalesef meslektaşımız Ahmed Kahil bey ve beş meclis üyesi olmak üzere şehitlerimiz var. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Özellikle kamu hizmeti yürüten, orada zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan insanların elektriğini, suyunu, yiyeceğini sağlayan kurumların bilerek ve isteyerek hedef alınması bir insanlık suçudur. Bu konuda herkesi tepki oluşturmaya çağırıyorum. UCLG Başkanı olarak belediye başkanımıza yapılan saldırıyı kınıyorum” diye konuştu.

“İnşallah insanlık tarihinin bu utanç durumu bir an önce sonlanır”

Başkan Altay, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünya teşkilatımız ve tüm kurumların yerel yöneticilerin yaşamasını sağlama zorunluluğumuz ve bununla ilgili açıklama yapma zorunluluğumuz bulunuyor. Çünkü burada bulunan hizmetlerin sağlanamıyor olması tam da İsrail’in istediği bir durum oluşturacak, bir kaos ortamı olacak ve insanların vatanlarını terk etmesine neden olacak. Orada yaşayan insanlar kahramanca yaşadıkları yerde bütün zorluklara rağmen bulunmaya devam ediyor. İnşallah bu saldırılar bir an önce sona erer ve insanlık tarihinin bu utanç durumu bir an önce sonlanır.”

“Eli kanlı israil’in zulmünü hep birlikte durdurmamız gerekiyor”

İsrail’in artık tüm dünya tarafından tescil edilmiş eli kanlı bir devlet olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “İsrail; kadın, çocuk demeden adeta sivilleri özellikle hedef alarak zulmünü her geçen gün artırmaktadır. İnsanlığın buna topyekün olarak tepki vermesi ve eli kanlı İsrail’in zulmünü hep birlikte durdurmamız gerekiyor” sözleriyle konuşmasını tamamladı.