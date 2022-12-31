DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri kış öncesinde köylerde yol çalışmaları çerçevesinde Üçköprü köyünde beton asfalt çalışmalarını tamamladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri kış öncesinde köylerde yol çalışmaları çerçevesinde Üçköprü köyünde beton asfalt çalışmalarını tamamladı.

Düzce’de kış öncesinde köylerde yol sorununun önüne geçilmesi için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Bu çerçevede İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan planlamalar çerçevesinde Kaynaşlı’ya bağlı Üçköprü köyünde beton asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin 2 gün gibi kısa bir süre içerisinde yapılan beton asfaltlama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.