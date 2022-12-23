Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Eskişehir il sorumlusu Meltem Diltemiz Doğan, toplumda çocuk istismarı konusunda bir bilinç oluşturmak istediklerini vurguladı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Eskişehir il sorumlusu Meltem Diltemiz Doğan, toplumda çocuk istismarı konusunda bir bilinç oluşturmak istediklerini vurguladı.

UCİM Eskişehir il sorumlusu Meltem Diltemiz Doğan, kentteki faaliyet ve hedeflerinden bahsetti. Kendisinin de önceden dernekte gönüllü bir şekilde üyelik yaparak düzenli bağışçısı olduğunu ileten Doğan, Türkiye genelinde yapılanması olan bir organizasyonda görev almaktan dolayı memnuniyeti dile getirdi. Toplum içerisinde çocuk istismarına yönelik bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten il sorumlusu Doğan, “Çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumak istiyoruz” dedi.

“Gönüllü avukatlarımız tarafından destek vermekteyiz”

UCİM’in Eskişehir’de gerçekleştirmek istedikleri etkinlikleri ifade eden Doğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sorumluluk ve gönüllülük bilincim oluştuktan sonra UCİM ailesine dâhil oldum ve kentteki yapılanmamız henüz yeni yeni oluşuyor. Bizim amacımız, çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumak ve önlemektir. Bunun için de ebeveynler başta olmak üzere çeşitli meslek gruplarına ve çocuklara, gönüllü uzmanlarımız tarafından bilinçlendirme eğitimi verip toplum içinde bir farkındalık meydana getiriyoruz. İhmal ve istismara uğrayanlarınsa yanında olarak dava süreçlerinde ve sonrasında yine gönüllü avukatlarımız tarafından destekliyoruz. Eskişehir’de ilk olarak okul öncesi eğitim kurumlarla görüşüp oralarda görev yapan öğretmenlerimize ihmal ve istismar üzerine seminerler vermeyi planlıyoruz. Önümüzdeki bahar aylarındaysa çocuklarla çeşitli etkinlikler düzenleyip oyunlar oynamaya, resimler yapmaya ve onları da bu amacımız hususunda bilinçlendirme çalışmaları yürüteceğiz.”