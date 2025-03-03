UCI City Mountainbike organizasyonu, 2025-2030 dönemini kapsayan Gelişim Müdürlüğü görevine Aziz Sırnaç’ı atadığını resmen duyurdu.

2018 yılından bu yana dağ bisikleti disiplininde birçok organizasyonu yöneten ve Türkiye’nin ilk ve tek Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası’nı, ayrıca ilk ve tek BMX Dünya Kupası ile Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası’nı Sakarya’da düzenleyen Aziz Sırnaç, bisiklet camiasında yeni bir uluslararası göreve getirildi.

Şehir merkezlerinde dağ bisikleti yarışları düzenleyen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından kurulan bir yapı olan City Mountainbike, Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası ve UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası gibi prestijli etkinliklerin resmi ev sahipliğini yapıyor. Organizasyon, bisiklet sporunu daha geniş kitlelere tanıtmayı ve şehir içi alanlarda bisiklet kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Aziz Sırnaç, 2025-2030 dönemini kapsayan Gelişim Müdürlüğü görevine atandı. Bu kritik pozisyonda, aday ülkelerin değerlendirilmesi, organizasyonların yeterlilik düzeylerinin analiz edilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi gibi önemli sorumluluklar üstlenecek olan Sırnaç, bisiklet sporunun kentsel alanlardaki gelişimi için uluslararası düzeyde görev alacak.

Aziz Sırnaç: "Ülkemi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum"

Göreve atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aziz Sırnaç, "Ülkemi uluslararası bir platformda temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Federasyon Başkanımız Emin Müftüoğlu, yıllarca uluslararası arenada kritik görevler üstlenerek bizlere ilham verdi. Bu bağlamda ben de, 2030 yılına kadar yürütecek olduğum görevi başarıyla yerine getirmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Bu atamanın ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’ndan tebrik mesajı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da konuyla ilgili düşüncelerini paylaşarak, "Uluslararası alanda sporun her branşında etkin diplomasi yürüten ülkemiz, bisiklet dalında da bu mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Uzun yıllardır UCI ve Balkan Bisiklet Birliği’nde yürüttüğümüz görevlerin yanı sıra, son iki dönemdir Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığını da yürütüyorum. Arkadan gelen yeni nesil spor yöneticilerimizin de uluslararası pozisyonlarda yer alması büyük bir kazanım. Aziz Sırnaç’ın City Mountainbike’ta üretken ve başarılı bir süreç yöneteceğine inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.