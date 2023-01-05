Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, Solhan ilçesinde bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek yatırımları anlattı.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, Solhan ilçesinde bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek yatırımları anlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, Solhan ilçesinde bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçeye bağlı İnandık köyüne giden Üçgül, vatandaşlarla yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Her fırsatta bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirten Üçgül, "Solhan ilçemize bağlı İnandık köyümüzü ziyaret edip bölge muhtarları ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Yapılan ve yapılacak olan yatırımları istişare ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek için benzer ziyaretlerimize devam edeceğiz. Devletimizin bütün hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırmak için mesai gözetmeksizin ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerde 2023 yılında yatırım programına almayı planladığımız çalışmaları da vatandaşlarımıza anlattık. Misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” dedi.