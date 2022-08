Açık havada sinema keyfi ikinci programıyla devam ediyor. Etkinliğin ikinci hafta programında Parallel Mothers/ Paralel Anneler, Leon: The Professional/ Sevginin Gücü, The French Dispatch/ Fransız Postası ve Vortex yer alıyor.

Sinemaseverler yazın tadını şehrin içinde nefes aldıran atmosferi ile misafirlerin vazgeçilmezi olan Akmerkez Üçgen Teras’ta çıkarmaya devam ediyor. 20 Ağustos’a kadar her Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi saat 21.00’de gerçekleşen gösterimlerde, keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor.

Açılışını geçtiğimiz hafta House of Gucci/ Gucci Ailesi ile yapan sinema etkinliğinin ikinci hafta programında yer alan dikkat çekici filmlerle sinemaseverler yine keyifli dakikalar geçirecek. Etkinlik kapsamında 9 Ağustos Salı günü Parallel Mothers / Paralel Anneler, 10 Ağustos Çarşamba günü Leon: The Professional/ Sevginin Gücü, 12 Ağustos Cuma günü The French Dispatch/ Fransız Postası ve 13 Ağustos Cumartesi günü Vortex Akmerkez Üçgen Teras’ta seyirci ile buluşacak. Festivalin biletleri biletinial.com’dan alınabiliyor.