ÜÇGE, 14-15 Eylül’de İstanbul Haliç Kongre merkezi’nde düzenlenecek olan 13. Yerel Zincirler Buluşuyor 2022 Konferansı ve Fuarı’nda sektörünün dünya genelinde önemli tedarikçilerinden biri olarak yenilikçi ve çevreye duyarlı akıllı ürünleri ile yerini alıyor.

ÜÇGE, 14-15 Eylül’de İstanbul Haliç Kongre merkezi’nde düzenlenecek olan 13. Yerel Zincirler Buluşuyor 2022 Konferansı ve Fuarı’nda sektörünün dünya genelinde önemli tedarikçilerinden biri olarak yenilikçi ve çevreye duyarlı akıllı ürünleri ile yerini alıyor.

Focus Fuar ve Kongre Yönetimi ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 13.Yerel Zincirler Buluşuyor Kongre ve Fuarı organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi markalarını bir araya getirecek.

ÜÇGE, Yerel Zincirler Buluşuyor 2022’de, yenilikçi ve çevreye duyarlı akıllı çözümleri ile yer alacak. ÜÇGE fuarda bu ürün gruplarından, depozito iade sistemine hizmet eden iECO Geri Kazanım Sistemi ve market, mağaza ve tüm satış noktalarında verimliliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ÜÇGE ESL Elektronik Etiket Sistemleri ile ile P21 no.lu standında ziyaretçilerini ağırlayacak.