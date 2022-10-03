İstanbul’da 4-5-6 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek 7.Robot Yatırımları Zirvesi’nde; Üçge Drs, sektörünün dünya genelinde önemli temsilcilerinden biri olarak yerini alıyor.

İstanbul’da 4-5-6 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek 7.Robot Yatırımları Zirvesi’nde; Üçge Drs, sektörünün dünya genelinde önemli temsilcilerinden biri olarak yerini alıyor.

Endüstrideki tüm paydaşları bir araya getiren, sadece robotik çözümlere odaklanan Türkiye’nin en büyük organizasyonu olma özelliğine sahip bu büyük buluşmada ÜÇGE Firması da yerini alıyor. Üçge Firması’nın yüksek teknoloji, sektöre katkı sunan inovatif çözümler ve müşterilerin depo alanlarının yüksek teknolojili yapılara dönüşümüne büyük katkı sağlayan sistemlerini tanıtacağı standı P-7 nolu bölümde yer alacak.

Tuzla’daki Viaport Marina Expo Center’da gerçekleşecek zirve boyunca, katılımcı firma temsilcileri ve sektörde alanında uzman kişiler de konuşma yapacak.

Panelde Üçge DRS Robotik Yönetmeni Tunçer Yıldız, “Tekstil Sektörüne Yönelik Örnek Bir Robotik Depo (AS/SR) Uygulaması“ konu başlıklı sunumu ile sektörle ilgili tecrübelerini ziyaretçiler ile paylaşacak.