AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi Uçbağlar Mahallesi rezerv alandaki 350 konut, 44 dükkanlık projenin 2025 yılının Mayıs ayında bitirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Malatya’da rezerv alan çalışmalarının sürdüğü şantiye alanlarını inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın son durağı Battalgazi ilçesi Uçbağlar (Göztepe ve Tandoğan) Mahallesi inşaat alanı oldu. Burada 28. bölgede devam eden çalışmaları inceleyen Milletvekili Ölmeztoprak, çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

“Uçbağlar Mahallesi’nde 2025 Mayıs’ta teslimat hedefliyoruz”

6 Şubat depremleri sonrası Malatya’nın yeniden imarı, inşası ve ihyası çalışmaları kapsamında rezerv alanı ilan edilen bölgelerde inşaat faaliyetlerinin devem ettiğini vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, Uçbağlar Mahallesi’nde 350 konut ve 44 dükkânlık projenin de 2025 yılının Mayıs ayında bitirilmesini hedeflediklerini belirterek, “Battalgazi ilçemizin Uçbağlar (Göztepe ve Tandoğan) Mahallesi’nde yer alan, 28. Bölge kapsamında 350 konut ve 44 dükkân inşaatıyla ilgili altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. Bu projede, hemşerilerimizin beklentilerine cevap verecek şekilde hızlı ve güvenli bir şekilde ilerlenmesi adına gereken tüm tedbirler alınmıştır. Malatya’mızda Kasım ayında etkili olan kar yağışı kış şartlarına rağmen, TOKİ’miz tarafından kış aylarında da beton üretimi ve inşaat faaliyetlerinin tüm şantiyelerde kesintisiz olarak devam etmesi için özverili bir çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışmaların yavaşlamaması adına üst düzey önlemler alınmış olup, projelerin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlemesi için gereken hassasiyet gösterilmektedir. Uçbağlar Projesi’nde hedefimiz, Mayıs 2025 itibarıyla 240 günlük süreci inşallah aksatmadan tamamlamaktır” dedi.

“Hiçbir hak sahibimiz mağdur edilmeyecek”

Milletvekili Ölmeztoprak, rezerv alanlarda hak sahibi vatandaşların önceki mülklerinin konumları dikkate alınarak kura çekimi gerçekleştirileceğini belirterek, “Hemşerilerimizin sıklıkla dile getirdiği, ’Burada oturuyorduk, başka bir yere mi taşınacağız?’ gibi endişelerini gidermek adına şunu özellikle ifade etmek isterim. Hak sahibi olan hemşerilerimizin önceki mülklerinin konumları dikkate alınarak kura çekimi gerçekleştirilecektir. Bu süreçte, hiçbir hak sahibimiz mağdur edilmeyecek, herkesin talepleri ve mevcut hakları doğrultusunda adil bir sonuç ortaya çıkacaktır. Rezerv alan kura çekimleri ile ilgili de hemşerilerimizden birçok soru geliyor. Hemşerilerimizin mülkleri zemin katta ise evi zemin kat kuraları dahilinde, hak sahipliği 3+1 ise 3 + 1 kuralları dahilinde ve ayrıca önceki mülkleri ana yola bakan bir cephede ise o cephede kuraya dahil olacaklar” şeklinde konuştu.

Malatya’da yürütülen her projede olduğu gibi Uçbağlar Mahallesi Rezerv Alanı Projesi’nin her aşamasında da herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına sürecin takipçisi olduğunu belirten Milletvekili Ölmeztoprak, “Projelerimiz her aşamasında, ilgili bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak hemşerilerimizin mağduriyet yaşamaması adına tüm detayları titizlikle ele alıyoruz. Her türlü kararı, istişareler sonucu en doğru çözüm üzerine yoğunlaşarak almaya çalışıyoruz. Göztepe ve Tandoğan mahallelerimizde yürütülen projemizde ve Malatya’mızdaki imar, ihya ve inşa sürecinin güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanması adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Amacımız, hemşerilerimizin yeniden yuvalarına kavuşması ve bu süreçte karşılaşabilecekleri her türlü sorunu en aza indirmektir” diye konuştu.