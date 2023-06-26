Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kurban bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Uçar, mesajında “Başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere, depremzede ailelerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını yürekten tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

Uçar yayınladığı bayram mesajında şunları söyledi: “Birliğimizin, beraberliğimizin ve sevincimizin sembolü olan bir kurban bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bu bayramda nasıl ki annemizi, babamızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak, onların yanında olacaksak, aynı şekilde eşsiz fedakarlıklarını daima hissettiğimiz aziz şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını ve kahraman gazilerimizi, depremzede kardeşlerimizi hatırlayarak, bayram sevincini hep birlikte yaşayacağız.

Çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere daha özenle kucak açacak, onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu göstereceğiz.

Değerli Hemşehrilerim; Ülkemizde 6 Şubat günü “yüzyılın felaketi” olarak adlandırılan ve 11 ilde can ve mal kaybına neden olan depremden dolayı yine buruk bir bayram geçireceğiz. Ancak birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe her türlü zorluğun üzerinden geldiğimizi de açıkça belirtmek istiyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimiz her daim milletimizin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden seferber olmuş ve depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için her türlü fedakarlığı göstermiştir. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.

Medeniyetler beşiği ilimizin kurucu iradesini, vatandaşlara umut aşılayan duruşunu deprem gününden bugüne kadar yaptığımız gibi milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde deprem bölgesine taşımaya devam edeceğiz.

Ülkemizi yasa boğan depremlerde hayatını kaybeden canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Bu duygularla; barışın, kardeşliğin, birliğin, yoksul ve kimsesize umut olmanın bayramı olan mübarek kurban bayramının hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyor, cennet yurdumuzun, gönül coğrafyamızın, tüm İslam âleminin, şehit ailelerimizin, gazilerimizin, depremzede ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramını kutluyor huzurla, mutlulukla nice bayramlara kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum.”