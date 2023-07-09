Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, bir yandan devam eden çalışmaları takip ettiklerini bir yanda da vatandaşların taleplerini alarak planlama yaptıklarını söyledi.

‘Marka ilçe Yakutiye’ düsturuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar “Hafta sonu mesaimizde Yakutiye Belediyemizce sahada yürütmüş olduğumuz çalışmaları yerinde değerlendirip hemşehrilerimizle sohbet. Yakutiyemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Yakutiyemize hizmet etmek amacıyla girdiğimiz bu güzel yolda, değerli hemşehrilerimizden aldığımız destekle emin adımlarla ilerliyoruz.” Dedi.