6 Şubat‘ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Antakya’da Yakutiye Belediyesi tarafından kurulan şantiyede konteyner kurulum çalışmalarını da inceleyen Başkan Uçar, mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’dan Uçar’a teşekkür.

Yakutiye Başkanı Mahmut Uçar depremzede aileler için götürdüğü gıda kolilerini Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ‘a teslim etti. İlçede sürdürülen çalışmaları ve destekleri için Başkan Mahmut Uçar’a teşekkür eden Başkan Yılmaz, devlet millet el ele vererek bölgenin ihtiyaçlarının günden güne çözülmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

İftar Sofrasında Ailelerle buluştular.

Başkan Mahmut Uçar, AK Parti Hatay Milletvekili Av. Sebahat Özgürsoy Çelik ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ‘la birlikte Hatay’daki depremzede aileleri ve onların çocuklarıyla iftar sofrasında buluştu.

Hatay’da iftar çadırında depremzede ailelerle iftarını açan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, bölgede depremden sonra adeta bir yardım seferberliği oluştuğuna dikkat çekerek, yaraların birlikte sarılması için devlet millet el ele verildiğini kaydetti.

Uçar, “depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.