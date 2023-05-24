Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma ve istişare programları çerçevesinde TDED Erzurum Şubesi, ŞEHİRDER ve Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi yönetimleri kurulu ve üyeleriyle bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşlarının şehirler için değerli işlev ve konuma sahip olduğunu vurgulayan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, “Özellikle karar alma aşamalarında Erzurum’da bulunan sivil kitle örgütleri ve onların değerli üyelerine kulak vermeyi, istişare etmeyi ve onlarla ortak hareket etmeyi her zaman önemsedik. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi, ŞEHİRDER ve Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi bu anlamda Erzurum’a değer katan bir topluluk olduğuna inanıyorum.” dedi.

“Erzurum Saltuklu’nun Başkentidir”

Erzurum’un tarihi süreç içinde birçok medeniyete beşiklik yaptığını ve bulunduğu coğrafya açısından hep odak olduğunu ifade eden Başkan Uçar, “Erzurum Saltuklu’nun başkentidir. Bunu hepimizin önemsemesi ve geleceğe taşıyacak adımlar atması gerekir. Erzurum’da Saltuklu bilinmeli, anlatılmalı ve yaşatılmalıdır. Belediye olarak hazırladığımız “Surlarda Medeniyetlere Açılan Kapılar Şehr-i Kadim Erzurum” isimli kitapçığımız bu anlamda önemli bir başlangıç olduğuna inanıyoruz.” dedi.

“Oradaki sandıkların sonucunu merak etmedik”

Hatay’da yapılan “Yakutiye Mahallesi”nin örnek ve yaşanabilir donatılarla ortaya çıkarıldığını ifade eden Başkan Uçar, “İçinde 120 tam donanımlı konteyner evi, parkı, kent meydanı, çeşmesi, bay-bayan mescidi, tuvaleti, aşevi, marketi, çocuklar için eğitim alanı ve çamaşırhanesi olan Hatay Yakutiye Mahallesi, her türlü bahaneden, yargıdan ve değerlendirmelerden uzakta, insanlığa hizmet etmektedir. O mahallemizde de seçim zamanı sandık kuruldu. Ama hiçbir şekilde oradaki sandıkların sonuçlarını merak etmedik. Tek derdimiz deprem felaketini yaşamış insanların yarasını sarmak ve onlara destek olmaktır. Bütün imkanlarımızla oradaki insanlara hizmet etmeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.

"Şehr-i Kadim Erzurum" kitabı çok anlamlı

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’dan sonra ilk olarak söz alan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş "Bir edebiyatçı bir tarihçi diyebileceğimiz kadar kültürel konulara vakıf Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Uçar’ın gayretlerini tebrik ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların, gayretlerin şehrin yöneticilerinde karşılık bulmasından dolayı mutluyuz. Yakutiye Belediyesi’nin yeni yayını olan "Şehr-i Kadim Erzurum" kitabının tanıtım programında sivil toplum kuruluşlarımız TDED, ŞEHİRDER ve YDV’yi ağırlayan Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi. ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu ile YDV Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut da Başkan Mahmut Uçar’a teşekkür ederek, kültürel çalışmalara dair düşüncelerini paylaştı