Van Gölü’nde yaşayan endemik tür olan inci kefalinin göle dökülen tatlı sulara doğru zorlu yolculuğu devam ederken, suyun debisinin düşük olması balıkları büyük tehlike bekliyor.

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan "muhteşem yolculuğu" devam ediyor. Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında Van Gölü’ne dökülen tatlı sulara akın eden ve bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışan inci kefalleri, ortaya koyduğu mücadeleyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Üreme döneminde avlanması yasak olan balıkların korunması için kentteki kurumlar da göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alarak kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor. Erciş ilçesinde göçün en güzel izlenebildiği Deli Çay’daki balık bendine vatandaşlar, balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık ederek ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntülüyor. Bu yıl suyun debisinin düşük olması, balıkların eski yıllara göre şöleni sönük geçiyor.

İnci kefalleri yumurtalarını tatlı sulara bırakmak için kaçak avcılara karşı büyük bir mücadele verirken, göç yolu üzerinde hazır bekleyen martılara karşı savunmasız kalıyor. Yüzlerde martı zaman zaman birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek inci kefallerini avlıyor.

“Balık için en büyük 2 zorluk ve biri kaçak avcılık diğeri ise kuraklık”

Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Hepimizin malum olduğu üzere bu sene akarsuların debilerinde ciddi düşü var. Yağmur yağdığı zaman hemen akla gelen soru bu yağışlar su debilerini iyileştirecekmi, bu sorun ortadan kalkacakmı. Derbilerin düşük olması aslında birinci derece kar yağışına bağlı. Yani kışın eğer havza bol kar alırsa yaz döneminde eriyerek akarsu debilerinde bir sabitlik sağlıyor ve debileri besliyor. Yağan yağmur elbette bir katkı sağlıyor fakat bu katkı geçici oluyor. Havzaya düşen yağmur hemen yüzey akışı ile beraber debilerde ufak bir artış yapsa da uzun vadede çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Şu anda balık için en büyük 2 tane zorluktan bahsetmek mevcut. Birincisi kaçak avcılık. Kaçak avcılıkla ilgili de jandarmanın mücadelesi 7/24 devam ediyor. Diğer bir zorluk ise kuraklık. Akarsularda maalesef yeterli su olmaması inci kefali için büyük bit tehdit oluşturuyor. Ve bu tehdit tarımsal sulamaya kontrolsüz bir şekilde su alımı devam ederse önümüzdeki günlerde büyüyerek devam edecek” dedi.