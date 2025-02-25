Uçak içerisindeki gürültü özellikle uzun uçuşlarda rahatsız edici olabilir ve işitme sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Kişisel ekipman kullanımı yani kulaklıklar gürültülü ortamlarda ses seviyesini düşürerek kulakları korur Özellikle endüstriyel ortamlarda mutlaka gürültüyü engelleyici kulaklıklar kullanmak gerekir.Ses seviyesinin mutlaka kontrol edilmesi gerekir 60 /60 kuralını uygulamak faydalı olur yani ses seviyesini %60’ın altında tutmak ve 60 dakikadan fazla kulaklık kullanmamak.

Bir diğer önemli konu gürültülü ortamlarda maruz kalma süresi eğer gürültülü ortamlarda çalışıyorsanız mutlaka düzenli molalar vermek gerekiyor, sessiz alanlar oluşturarak belli bir süre sessiz alanda zaman geçirmek ve kulağımızı dinlendirmemiz lazım.

İşitme kaybı olup olmadığını düzenli işitme testleri yaptıraraktan takip etmemiz gerekiyor, bununla beraber iş ortamında gürültü seviyesi ölçülüp gürültü maruziyet süresi ölçülmelidir. 8 saatlik normal bir çalışmada gürültüye maruziyet süresi izin verilen en üst seviye 85 dB dir. Bu seviyede, çalışanlar 8 saat boyunca gürültüye maruz kalabilir. Gürültü Seviyesi Artışı her 3 dB artışında, izin verilen maruziyet süresi yarıya düşer.

Örneğin:

- 88 dB için izin verilen süre 4 saattir.

- 91 dB için izin verilen süre 2 saattir.

- 94 dB için izin verilen süre 1 saattir.

Yani iş yerinde 85 desibel‘i aşan gürültü durumunda mutlaka önlem almak gerekir .

Uçak içerisindeki gürültü özellikle uzun uçuşlarda rahatsız edici olabilir ve işitme sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.Uçak içi gürültüden korunmak için aşağıdaki önlemleri alabiliriz.Kulak taçları, uçaktaki gürültüyü azaltarak sizi gürültüden korur özellikle motor gürültüsünü engellemede etkilidir.Yine gürültü önleyici kulaklıklar uçak içindeki düşük frekanslı gürültüyü etkili bir şekilde azaltır.Bu kulaklıklar uzun uçuşlarda konfor sağlar.Müzik dinlerken mutlaka ses seviyesini kontrol etmek gerekir.

Uçağın Sessiz bölgeleri tercih edilebilir.Örneğin uçağın ön bölgeleri ve arka kısımları biraz daha az gürültülüdür motor ve kanat seviyeleri daha fazla gürültü oluşturur.Uzun uçuşlarda mutlaka kulaklarınızı dinlendirmek ara sıra kulaklıklarınızı çıkarmak ve sessiz bir şekilde oturmak konsantrasyon uyku ve stres için etkilidir. Yine uçaktaki gürültüyü azaltmak için yastık ve battaniye ile başınızı desteklemek bir miktar gürültüyü engelleyebilir.Duvar kenarındaki koltuklar diğer yolcuların gürültüsünden daha az etkilenme sağlayabilir.

Yine uçuş öncesi ve uçuş sonrası yüksek gürültüye maruz kalmak yani havalimanında yüksek sesle müzik dinlemek sizin gürültüye karşı toleransınızı etkiler. Onun için öncesinde gürültüden sakınmakta yarar var.Kalkış ve iniş esnasında kabin içerisindeki gürültü ortalama 80 -85 dB civarındadır motorlara yakın koltuklarda da gürültü seviyesi daha yüksek olabilir.Yani 90 dB’e kadar da çıkabilir.Seyir esnasında uçak içerisinde ortalama gürültü seviyesi 75 -80 dB civarında seyreder.Ön ve arka kısımdaki koltuklarda motordan daha uzak olduğu için buralar biraz daha sessizdir.

Uçak dışı gürültü seviyesi kalkış esnasında 140 desibel’e çıkabilir, iniş esnasında da 120 dB civarında olabilir.85 dB ve üzerindeki gürültü maruziyetleri işitme kaybına, yorgunluk, stres ve konsantrasyon bozukluklarına neden olabilir.

Peki gürültü ne gibi problemler oluşturur ?

İşitme kaybı, kulak çınlaması, stres, kaygı bozukluklari, uyku bozukluklari, tansiyon artışı, kalp hızında artış, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü, hafıza problemleri, depresyon, sinirlilik, baş ağrısı, iletişim sorunları ve çocuklarda gelişimsel sorunlara neden olabilir.

Prof.Dr.Yavuz Selim Yıldırım,''Onun için mutlaka gürültünün sağlık üzerindeki etkileri ciddi olabilir bu nedenle gürültü maruziyetini azaltmak ve koruyucu önlemler almak büyük önem taşır.''dedi.