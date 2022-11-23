24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, nesillerin değişmesine rağmen, öğretmenin öneminin hiç değişmediğini söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, nesillerin değişmesine rağmen, öğretmenin öneminin hiç değişmediğini söyledi.

Uçak yaptığı açıklamada, “Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak, milletimizi geleceğe taşıyacak nesillerin ruh, fikir ve bilgi dünyalarını inşa eden öğretmenlerimizin sadece belli gün ve dönemlerde değil, her zaman kadri bilinmeli, değerli olduklarını hissettirecek işlere imza atılmalıdır. Öğretmenlik, bir sevgi, inanma, adanma mesleğidir. Öğretmenlerimiz, ruhumuzu ilgiyle okuyarak, benliğimizi bilgiyle dokuyarak, hayatımıza rol model olarak dokunarak, nesilleri yarınlara ve nice başarılara hazırlar; millî varlığımıza anlam ve ideal kazandırma yolunda her birimize bilgi kapılarının anahtarını verir. Kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, çıkmasında çabamızın ve mücadelemizin olduğu 3600 ek gösterge gibi önemli özlük haklarını ihtiva eden 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun mevcut hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri karşılamadığını, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğunu; öğretmenin itibarını koruyacak, motivasyonunu artıracak, beklentilerini karşılayacak şekilde revize edilmesi gerektiğini bir defa daha dile getiriyoruz. Meslek kanununun eksikliklerinin giderilmesi, ihtiyaçları karşılayacak şekilde sınırlarının genişletilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı’na ve TBMM’ye çağrıda bulunuyoruz. Eğitim Bir-Sen olarak, eğitimle ilgili çıktıları iyileştirmenin, öncelikle eğitimi başlatan, sürdüren, sonuçlandıran ana unsur olarak öğretmenlerin beklentilerini karşılamaktan geçtiğini belirtiyor; 24 Kasım’ın öğretmenleri hatırlama ve anlama günü olmasını temenni ediyoruz” dedi.