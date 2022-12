Bursa’da hava muhalefeti sebebiyle 1 Aralık tarihinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal’ın kazadan kısa bir süre önce Manisalı ressam Hidayet Gültekin’e aile tablosu yaptırmak için sipariş verdiği öğrenildi. Koronadan hayatını kaybeden annesi ve erkek kardeşinin hatırasını yaşatmak için özellikle gülümseyen yüzlerin olduğu bir tablo isteyen Hakan Köksal’ın da tablo bitiminden 10 gün sonra hayatını kaybetmesiyle aile bir büyük acıyı daha yaşadı.

Yunuseli havalimanından havalandıktan sonra Bursa’da düşen eğitim uçağındaki 2 kişiden biri olan Yunuseli Havacılık Derneği Başkanı iş adamı pilot Hakan Köksal’ın kazadan bir süre önce Manisalı ressam Hidayet Gültekin’e aile tablosu siparişi verdiği öğrenildi.

"Tabloyu çalışırken üzüntülere tanık olduk"

Köksal’ın aile portresi için aile bireylerinin birer fotoğrafını kendisine ulaştırdığını ve bu fotoğraflardan yola çıkarak bir aile portresi yaptığını anlatan Ressam Hidayet Gültekin, kendisinin de aile gibi Sivaslı olduğunu ve çocukluktan beri tanıdığı insanlar olduğunu söyledi. Büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Gültekin, “Tablodaki Köksal ailesi, Bursa’daki KPS Sanayinin sahipleri. Benim çocukluk arkadaşım. Ben de onlar da Sivaslı. Uzaktan da akrabalığımız var. Çok da sevdiğim değer verdiğim bir aile. Beni aradı, ‘Aile tablomuzu yapar mısın? Gülümseyen bir edayla olsun tablodaki herkes.’ dedi. Tabloyu çalıştık. Çalışırken de bir taraftan üzüntülere de şahit olduk. Abisi Yaşar Köksal’ın koronadan vefatı, annesinin vefatı ile aile bu acıyı yaşarken akabinde Hakan Köksal’ın uçak kazasıyla gerçekten çok büyük bir üzüntü yaşadık. Vefatından 10 gün önce beni arayarak görüştük. Tabloyu zarar görmemesi için kargoyla göndermememi istedi kendisinin bir araçla tabloyu aldıracağını söyledi. Tabloyu almalarını beklerken uçak kazası sonrası ailesi ve tüm sevenleri olarak büyük bir acı yaşadık. Allah mekanını Cennet eylesin. Bizim için çok değerli bir aile. Tırnaklarıyla bir yere gelen insanlar, çok azimli ve hayırsever insanlar. Orada şimdi ipi göğüsleyecek Fatih Yılmaz bu ailenin önderlerinden ve sevdiğimiz bir insan. Allah yardımcısı olsun. Tüm aileye yeniden metanet diliyorum. Acıları bizim acılarımız mekanı cennet olsun.

Herkes gülsün istemiş

Merhum Hakan Köksal tarafından tabloda özellikle herkesin güler yüzlü olarak betimlenmesini istediğini anlatan Gültekin şunları söyledi: “Tabloda biraz tebessüm olsun istediler. Herkes güler bir vaziyette olsun istediler. Hayat her zaman bize tebessümle bakmıyor. Hayat insanları her zaman neşeyle karşılamıyor, hayat adil değil aslında. Hayat insanları farklı farklı yerlere getirebiliyor, farklı farklı yerlerde bulunabiliyorsunuz. Tırnaklarıyla bir yere gelen insanlar. Zamanında acılar çektiler. Bugün bunun mükafatını yaşayacaklardı ama peş peşe bu acı kayıplar bizleri ve onları seven herkesi çok çok üzdü. O yüzden tabloda hepsine bir tebessüm eklemeye çalıştık. Tebessümleri ileri boyuta taşımaya çalıştık. Tabloya baktıkça artık bizi daha fazla hüzünlendiriyor. Bizim için değerli bir tablo. Onlar da bizim için çok değerli insanlardı. Mekanları cennet olsun.”

Tablonun önümüzdeki günlerde aile bireyleri tarafından Manisa’dan teslim alınacağı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı iş adamı pilot 54 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Hakan Köksal’ın, 2 Aralık tarihinde Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesindeki Çalı Çalıkhalil Camiinde kılınan ikindi namazına müteakip Çalı Yeni mezarlığına defnedilmişti.