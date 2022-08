30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 100 yıl önce ülkemizi işgale yeltenenlerin, 100 yıl sonra da taktik ve silahlar değişse de aynı güçler olduğunu açıkladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 100 yıl önce ülkemizi işgale yeltenenlerin, 100 yıl sonra da taktik ve silahlar değişse de aynı güçler olduğunu açıkladı.

Uçak yaptığı açıklamada, “Ağustos, milletimizin tarih sahnesindeki kudretini, varlığını her şartta ikame ve idame ettireceğini gösteren büyük zaferlerle taçlandırılmış bir aydır. Malazgirt’ten başlayıp 30 Ağustos 1922’deki Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne kadar tarih boyunca birbirini tamamlayan zaferler, milletimizin kimliğini tüm dünyaya gösteren, cesaretiyle dosta güven veren, düşmana korku salan güç ve ilham kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordumuzun 30 Ağustos’ta elde ettiği zafer, kahraman milletimizin istiklaline, istikbaline sahip çıkma kararlılığının sembolüdür. Tarih boyunca inandığı değerler uğruna her zaman varlığını ortaya koyan, hür iradesine hiç kimsenin zincir vuramadığı istiklal aşkıyla her zorluktan büyük zaferler çıkarmasını bilen milletimiz, bu karakteriyle tarih boyunca kimseye boyun eğmemiş, zamanla taktik ve strateji değiştiren işgalci emperyalizme karşı özgürlük mücadelesinde asla tereddüt etmemiştir. Yüzyıl önce vatanımızı işgal etmeye yönelenlerin, yüzyıl sonra bugün yeni silah, taktik, yöntem ve zihniyetle istiklal ve istikbalimize darbe vurmak isteyen aynı güçler olması tesadüf değildir. Malazgirt’ten 30 Ağustos’a kadar varlığımıza yönelen tüm tehdit ve saldırıları boşa çıkaran millî kararlılık, bugün de her yönden saldıran işgalci emperyalist muhterislere izin ve imkân vermedi, ilelebet vermeyecektir. Eğitim Bir-Sen olarak, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu vatanı korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla yâd ediyoruz” dedi.