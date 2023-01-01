Yıllar sonra sahnelere dönerek hayranlarına yeniden müzik ziyafeti çeken Mahsun Kırmızıgül, sinemadaki başarısına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Ünlü yönetmen ve şarkıcı Kırmızıgül, üç yıldızın doğuş hikayesini anlatan Prestij Meselesi filminin fragmanını yayınladı.

Yıllar sonra sahnelere dönerek hayranlarına yeniden müzik ziyafeti çeken Mahsun Kırmızıgül, sinemadaki başarısına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Ünlü yönetmen ve şarkıcı Kırmızıgül, üç yıldızın doğuş hikayesini anlatan Prestij Meselesi filminin fragmanını yayınladı.

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun keşfettiği yetenekli genç müzisyenlerin 1990-1993 yılları arasında yaşadıkları hikayeler, Prestij Meselesi filmi ile beyaz perdeye aktarılıyor. Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in müziğe olan tutkuları ve hayat mücadelelerini konu alan filmin yapımcılığını Boyut Film üstleniyor. 3 Şubat 2023’te vizyona girecek olan film, Türkiye başta olmak üzere Avrupa, Türki Cumhuriyetleri, Orta Doğu’da sinemaseverlerle buluşacak.

Mahsun Kırmızıgül, hem yazıp hem yönettiği Prestij Meselesi filminin gerçek bir umut hikayesi olduğunu söyledi. Yıllardır hayalinin bu filmi çekmek olduğunu belirten sanatçı, hayallerine ortak olan tüm arkadaşlarına da teşekkür etti.

"Sen starsın"

Türkiye’nin üç ünlü isminin keşfediliş hikayesinin gişede rekor kırabileceğini söyleyen Kırmızıgül ve film ekibi, fragmanı hep birlikte izledi. Kendisi için filmin çok özel olduğunu anlatan sanatçı, Hilmi Topaloğlu’nun bir yıldız avcısı olduğunu kaydetti. Prestij Meselesi filminin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu anlatan Kırmızıgül, Topaloğlu ile umudunu kaybettiği bir günde Unkapanı’nın basamaklarında tanıştığını, Topaloğlu’nun o gün kendisine "Sen starsın" dediğini ve bugün bu filmi o iki kelime için yaptığını ifade etti.