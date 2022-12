Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, üç yılda bin 973 yangına müdahale ederken, 1856 insan, 1323 hayvan kurtardı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün önemle üzerinde durduğu ve yenilenmesi için tüm imkanları seferber ettiği, bölgenin en güçlü müdahale filosuna sahip Düzce İtfaiyesi son 3 yıl içinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

77 personel ve 17 araçlık filosu ile yeni hizmet binasında hizmet veren düzce İtfaiyesi 3 yıl içinde 1973 yangına müdahale etti. Kaza ve çeşitli sebeplerle mahsur kalan 1856 insan, 1323 hayvanı kurtardı. 4 bin genel eğitim, 748 ruhsat denetimi, 350 baca temizleme, 315 trafik kazası, 380 su tahliyesi, 125 tatbikat ile toplam 8 bin 373 faaliyet gerçekleştirdi.

Bölgesinde eğitimi, müdahale gücü ve ekipmanı ile en güçlü itfaiye teşkilatlarından biri olan Düzce İtfaiyesi, Başkan Özlü’nün girişimi ile Çoban Kavşağı Mevkii’ne inşa edilen yeni hizmet binasında her an hazır beklemeye devam ediyor. En uzak mesafeye yalnızca 7 dakika uzaklıkta olan itfaiye teşkilatı imkanlarını her geçen gün de geliştirmeyi sürdürüyor.