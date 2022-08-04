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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı aynı atama karararında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un da ataması gerçekleştirildi.

Buna göre; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.

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