Aydın İl Jandarma Komutanlığınca tarafından yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pınarbaşı Yüzme Havuzu, ihaleye çıktı Pınarbaşı Yüzme Havuzu, ihaleye çıktı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; Kuşadası, Kuyucak ilçelerinde şüphelendikleri 3 şahsı durduran ekipler şahısların üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.