Eskişehir’de duyarsız sürücülerin ikinci şeride araç park ederek oluşturduğu trafik sıkışıklığı her geçen gün artıyor.

Eskişehir’de duyarsız sürücülerin ikinci şeride araç park ederek oluşturduğu trafik sıkışıklığı her geçen gün artıyor.

Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Şair Fuzuli Caddesi’ndeki trafik problemleri her geçen gün artıyor. Normal şartlarda 3 şerit olarak kullanılan caddede trafik genel olarak tek şeritten ilerliyor. Sağ şerit belediye tarafından ücretli park alanı olarak kullanılıyor. Orta şerit ise duyarsız sürücülerin araç park etmesiyle günün büyük bir bölümünde trafik akışına kapalı kalıyor. Sadece sol şeritten trafiğin ilerleyebildiği cadde, yoğunluğu kaldırmıyor.