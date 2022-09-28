Sinop’un Türkeli ilçesi Işıklı köyüne bağlı üç mahallenin, ilçe merkezine bağlanma talebi üzerine halk oylaması yapılma kararı alındı.

Sinop’un Türkeli ilçesi Işıklı köyüne bağlı üç mahallenin, ilçe merkezine bağlanma talebi üzerine halk oylaması yapılma kararı alındı.

İlçenin Işıklı köyüne bağlı Sahilkent, Değirmenönü ve Aşağıtarla Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, Türkeli ilçe merkezine bağlanma talebinde bulundu.

Talebin değerlendirilmesi sonucunda halk oylaması yapılması kararı alındı. Türkeli İlçe Seçim Kurulunca halk oylaması tarihi 2 Ekim olarak belirlendi. Buna göre; yapılan halk oylamasında ilçe merkezine bağlanma talebine oy çokluğunda ‘evet’ oyu çıkarsa, talep Türkeli Belediye Meclisine gelecek. Buradan da onay verilmesi ile söz konusu mahalleler ilçe merkezine bağlanacak.

2 Ekim Pazar günü yapılacak halk oylamasına, Işıklı köyüne bağlı Sahilkent, Değirmenönü ve Aşağıtarla Mahallelerinde kayıtlı 117 seçmen katılacak.