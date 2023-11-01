Yönetmenliğini Nursen Çetin Köreken’in üstlendiği "Üç Kızın Hikayesi", İtalya’nın Roma şehrinde yapılan MIA Ortak Yapım Marketi’ne dünyadan başvuru yapan 500 proje arasından seçilen 12 film projesinden biri oldu. Türkiye’den seçilen tek proje özelliğini taşıyan Üç Kızın Hikayesi, ayrıca bu yıl ilk defa verilen MIA Ortak Yapım Marketi Yılın En İyi Film Projesi ödülünü de kazanarak, uluslararası alanda çok önemli bir başarıya imza attı.

Yönetmen Nursen Çetin Köreken’in 3 yıldır üzerinde çalıştığı halterci çocuklar belgesel çalışmasında karşılaştığı gerçek hikayelerden yola çıkarak senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yapacağı Üç Kızın Hikayesi adlı sinema filmi projesi, Ortak Yapım Marketi’nde verilen En İyi Film Projesi ödülünün sahibi oldu. İtalya’nın Roma şehrinde yapılan MIA Ortak Yapım Marketi’ne seçilen 12 projeden biri olan ve Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’ın proje desteği verdiği Üç Kızın Hikayesi, başvuru yapan 500 uluslararası film projesi arasında Türkiye’den seçilen tek proje olmanın gururunu yaşadı.

Övgü aldı

Yapımcılığı Drama Yapım tarafından yapılacak olan Üç Kızın Hikayesi’ne ödülü Naima Abed, Eva kergren, Claudia Bluemhuber, Kevin Chan, Céline Dornier, Eva Esseen Arndorff, Mike Goodridge, Alexis Hofmann, Phil Hunt, Carla Quarto di Palo, Bastien Sirodot, Margrit Strk’ın yer aldığı seçici kurul tarafından verildi. Markete katılan tek Türkiye projesi olan yapımın pitching’i filmin yönetmen Köreken tarafından yapıldı. Film, markette güçlü oluşturulmuş karakterler, tutkulu genç kızların kimlik arayışlarını anlatan çok güçlü bir hikaye olarak tanımlanarak büyük övgü aldı.

3 halterci genç kızın gerçek hikayesinden ilham aldı

Halterci 3 genç kızın içinde bulundukları toplumsal şartları halter sporu aracılığı ile aşmaya ve kendi kimliklerini var etmeye çalışmalarını anlatacak olan Üç Kızın Hikayesi, Nursen Çetin Köreken tarafından gerçek hikayelerden ilhamla yazıldı.

Nursen Çetin Köreken: "Kızlar asla pes etmeyin"

Ödül töreninde sahneye davet edilen Nursen Çetin Köreken, tüm market ekibine, seçici kurula ve jüri üyelerine teşekkür ettikten sonra genç kızlara seslenerek: "Kızlar asla pes etmeyin. Dünyayı umut, sevgi ve dostlukla yeniden inşa edin" dedi.