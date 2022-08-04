Ordu’nun Altınordu ilçesinde, kentin yöresel türküsü olan ‘Tabya başında üç kız yan yana’ türküsünden esinlenilerek yapılan ve şehrin simgelerinden biri haline gelen 3 kız heykeli tahrip edildi. Daha öncesinde de defalarca kendini bilmez kişi ya da kişilerin hedefi olan heykeller zarar gördü.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yeni yapılan ve bakımları tamamlanan heykellere yapılan çirkin saldırıya vatandaşlar da tepki gösterdi. Çevre düzenleme çalışmalarının yeni tamamlandığını belirten vatandaşlar, heykele zarar veren kişi veya kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin de büyük ilgisini çeken heykeller, daha önce de tahrip edilmiş ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılarak aynı yere yerleştirilmişti. Ayağı koparılan ve üzerlerinde çizikler olan 3 kız heykelinin yeniden yapılarak alana yerleştirilmesi planlanıyor.