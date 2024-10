Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Belediyesi 3 işçiyi işten çıkardı. Haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden işçiler, belediye önünde eyleme başladı.

Büyükkarıştıran Belediyesi önünde eyleme başlayan işçiler, daha sonra basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Temsilcisi Caner Makasçı, "31 Mart 2024 genel seçimlerinin ardından 2 Haziran‘da tekrarlanan seçimler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Ertuğrul Çamlıca, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı olarak yeniden seçilmiştir. Ancak seçimlerin yenilenmesinin ardından Büyükkarıştıran Belediyesi çalışan üyelerimiz çeşitli baskı ve mobbing uygulamalarıyla, farklı muamelelere tabi tutularak yıldırılmak istenmiştir. Bugün itibariyle ise 3 arkadaşımızın iş akitleri görülen lüzum üzerine ve performans düşüklüğü gerekçesiyle feshedilmiştir" dedi.

"Keyfi olarak işten çıkarıldılar"

Makasçı, "Seçim öncesinde ve sonrasında yaşananlarda belediyede çalışan bu emekçilerin hiçbir sorumluluğu yoktur. Bizleri siyasetin kısır çekişmeleri içine çekmeyiniz. Yaşanan siyasi çekişmelere işçileri kurban etmeyiniz. Emeğe saygı gösteriniz. CHP’li bir belediye başkanından beklediğimiz daha fazla demokrasi, işçilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve çalışma barışının sağlanmasıdır. Büyükkarıştıran’ın çöpünü toplayan, yolunu yapan, suyunu akıtan, kanalizasyonu temizleyen bu emekçiler doğumundan ölümüne kadar her an sizin hizmetinizde idiler. Hukuksuz bir şekilde iş akitleri fes edilen, işçilerin iş kanunu ve toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde mahkemeler tarafından büyük tazminatlara hükme edileceği açıktır. Görülür lüzum üzerine bahanesiyle keyfi olarak yani hukuksuzca işten çıkarılan bu işçilerin tazminatlarının hesabını kim nasıl verecek. Büyükkarıştıran halkı sizi Büyükkarıştıran’a hizmet etmek için seçti. İşçilerin, ailelerinin ve çocuklarının geleceklerini karartmak için değil. Belediye yönetiminin bu haksızlıktan bir an evvel dönerek, işçilere işe iade etmesini, bu uygulamalarından vazgeçmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Oturma eylemine başlayacağız"

Oturma eylemi başlatacaklarını dile getiren Makasçı, "Bu hukuksuzluğa karşı tüm demokratik haklarımızı kullanacağız. Bugünden itibaren mesai saatleri içerisinde çıkarılan işçiler olarak işimize dönene kadar ailelerimizle birlikte ve Büyükkarıştıran halkının desteğiyle oturma eylemine başlayacağız. Büyükkarıştıran halkını da bu haksızlık ve hukuksuzluk karşısında başlatmış olduğumuz süresiz oturma eylemine destek vermesini ve bizlerle dayanışma içerisinde olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan basın açıklamasının ardından oturma eylemine geçildi.