Zonguldak’ta geçtiğimiz yıl korona virüsten 3 erkek kardeşini kaybeden 75 yaşındaki eski mahalle muhtarı Muhtarı Ayhan Alp geçirdiği ameliyat sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Sevilen ismi son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

Zonguldak’ta geçtiğimiz yıl korona virüsten 3 erkek kardeşini kaybeden 75 yaşındaki eski mahalle muhtarı Muhtarı Ayhan Alp geçirdiği ameliyat sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Sevilen ismi son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

Zonguldak’ta geçtiğimiz yıl korona virüsten 3 erkek kardeşini kaybeden eski Karaelmas Mahalle Muhtarı Ayhan Alp, bir süre önce safra kesesi ameliyatı oldu. İki gün önce yüksek ateş nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılan Alp, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ayhan Alp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhum Alp, için bugün Uzunmehmet Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayhan Alp, öğlen namazına müteakiben Uzunmehmet Camiinde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenin ardından açıklama yapan Çınartepe Mahalle Muhtarı Okan Girgin, “Ayhan ağabeyimiz Karaelmas Mahalle Muhtarlığında 1 dönem 5 yıl muhtarlık yaptı. Yakın akrabam olan güzel insan Allah rahmet eylesin. Yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Safra kesesi ameliyatı oldu. İltihap vücudunu kaplamış önce yoğun bakıma aldılar sonra vefat ettiğini öğrendik. 3 kardeşi daha önceden koronadan vefat etmişlerdi. Ayhan ağabeyin koronaya alakası yok. Yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdi ağabeyimizi de kaybettik” dedi.