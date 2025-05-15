İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin düzenlediği SATMER Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışı yapıldı. Osmanlı’dan günümüze 15 farklı sanat dalını teknolojiyle buluşturarak sanatseverleri bir araya getiren festivalin geleneksel hale getirilmesi ve uluslararası düzeye taşınması hedefleniyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sanat Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATMER) öncülüğünde Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. 14 Mayıs’ta başlayan ve üç gün sürecek olan festival; hat, tezhip ve minyatür gibi geleneksel sanatları, atık metal heykeller ve dijital portreler gibi modern uygulamalarla birleştirdi. Ünlü sanatçıların söyleşileri ve konserleriyle zenginleşen etkinlik, sanatseverlere farklı bir deneyim sunuyor. Ayrıca festival kapsamında tanıtılan İGÜ Sanat Tasarım Uygulama Araştırma Merkezi’nin (SATMER), Türkiye’deki üniversiteler arasında bir ilk olduğu da belirtildi.

"İlk sekiz yüz, hatta ilk beş yüz arasında yer almayı hedefliyoruz"

Festivalin açılışında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Bu festival; öğrenciler, akademisyenler ve ülkenin geleceği için büyük önem taşıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi, adından da anlaşılacağı gibi sürekli gelişiyor. Times Higher Education (THE) Dünya sıralamalarında bin bir ile bin iki yüz bandına yerleştik. Sizlerin katkılarıyla önümüzdeki yıllarda ilk sekiz yüz, hatta ilk beş yüz arasında yer almayı hedefliyoruz" dedi.

"Yarışı sürdürerek başarıdan başarıya koşacağız"

Gayretli, üniversitenin uluslararası bir vizyonla yüz yıllık bir kurum olma yolunda ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu bir bayrak yarışıdır. Bizler, öğrencilerimiz ve gelecek nesillerle bu yarışı sürdürerek başarıdan başarıya koşacağız. İnsan, kendisini nerede görmek isterse orada değer bulur. Öğrencilerimizin birlik ve beraberlik içinde değer oluşturması bizim için çok kıymetli."

"Ülkemizin ve dünyanın önde gelen sanatçıları, öğrencilerimizle bir araya geldi"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, "SATMER’İ yeni kurduk. Sanat, sosyal bilimler ve teknoloji, medeniyetin üç sacayağıdır. SATMER ile sanatsal, sosyal ve teknik inovasyonu birleştiren bir ekosistem oluşturduk. Üniversite olarak sanata pozitif ayrımcılık yaparak yıllarca ihmal edilmiş bu alanı güçlendiriyoruz" dedi.

"SATMER bünyesinde düzenlenen etkinlikler, sanatı öğrenciler ve sektör profesyonelleriyle buluşturdu" diyen Prof. Dr. Şahin, "Her iki haftada bir sergiler ve buluşmalar organize ettik. Geçen hafta, öğretim üyemiz İsmet Çavuşoğlu’nun sergisini açtık. Ülkemizin ve dünyanın önde gelen sanatçıları, öğrencilerimizle bir araya geldi. Üniversite, öğrenci-sektör buluşmalarını sanatçılar, akademisyenler, sanayiciler ve sosyal bilimcilerle gerçekleştirerek yenilikçi bir model sundu" diye konuştu.

Prof. Dr. Şahin, festivali gezdiğini ve farklı sanat dallarının bir araya geldiği bu organizasyondan etkilendiğini belirterek "Öğrencilerimiz, ünlü sanatçılarla buluşarak sanat hakkında ilk elden bilgi aldı. Bu birleşimden büyük mutluluk duyduk. Üniversitemiz; 38 bin öğrencisi ve 7 bin uluslararası öğrencisiyle sanat, sosyal bilimler ve teknoloji alanlarında büyümeye devam ediyor. Dünya sıralamalarında önemli bir yer edindik. En fazla uluslararası akreditasyona sahip üniversiteyiz. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen kurumsal akreditasyonu da aldık. Bu bizim için çok önemli. İstanbul Gelişim Üniversitesi uluslararası bir üniversite" şeklinde konuştu.

"Amacımız, her kesime hitap eden bir festival konsepti oluşturmaktı"

SATMER Müdürü ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Günay, "Festival; hat, tezhip, minyatür gibi geleneksel sanatlarla, atık metal dönüşüm heykelleri ve bilgisayar programlarıyla oluşturulan dijital portreler gibi yenilikçi uygulamaları kapsadı. Bu çeşitlilik, Türkiye’de bir ilk oldu" dedi.

Günay, "Amacımız, her kesime hitap eden bir festival konsepti oluşturmaktı. Gençlerin teknolojiye olan ilgisini dikkate alarak geleneksel ve modern sanat dallarını birleştirdik. Böylece hem gençler hem de tüm sanatseverler için çekici bir etkinlik sunduk. Festivalde, atık metallerden yapılan heykeller gibi çevre dostu eserler de büyük ilgi gördü. Bu festivali daha büyük platformlarda, daha geniş kitlelere ulaştırarak sanatın birleştirici gücünü göstermeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.