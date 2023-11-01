Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, 3 bin yıldır tepelerden Aydın’ı izliyor.

Binlerce yıllık geçmişi, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile Ege’nin incilerinden olan Aydın, 23 antik kentinin yanı sıra ören yerleri ve yapılarıyla da tarihe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Her geçen gün cazibesini artırmaya devam eden Aydın, yerli ve yabancı turistlerin rotalarına girerken, merkez ilçe Efeler’de bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti de, 3 bin yıllık tarihiyle tepelerden adeta Aydın’ı izliyor.

Antik kaynakların ve arkeolojik belgelere göre Trakyalılar ve Argoslular tarafından Dor göçleri sonrasında M.Ö.13. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Tralleis Antik Kenti, ilk yerleşim yerlerinden biri olarak ziyaretçilerini bekliyor. Merkez ilçe Efeler başta olmak üzere birçok ilçesi tarih ile iç içe yaşayan Aydın’ın sembolü haline gelen Tralleis Antik Kenti, yıllardır yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılarak kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor.

Ayrıca kent merkezine 1 kilometre uzaklıkta olan ve yapılan kazı, iyileştirme çalışmaları sebebiyle ziyaretçi girişlerine kapatılan antik kentin, bölgede yapılacak yürüyüş parkurları ve çalışmaların ardından yeniden ziyarete açılacağı öğrenildi.