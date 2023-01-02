Aydın’ın Söke ilçesinde üç farklı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde üç farklı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Yenidoğan Mahallesi’nde üç farklı suçtan aranan ve hakkında toplam 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.