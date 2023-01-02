Aydın’ın Söke ilçesinde üç farklı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde üç farklı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Yenidoğan Mahallesi’nde üç farklı suçtan aranan ve hakkında toplam 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.