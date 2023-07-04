Adıyaman’da, meydana gelen 3 farklı motosiklet kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Atatürk Bulvarı Eğri Çay Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Memet Yıldırım idaresindeki 02 T 0084 plakalı hafif ticari araç ile Enes Tumay idaresindeki 02 HS 466 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Enes Tumay yaralandı.

İkinci kaza ise Bahçecik Mahallesi Eski Samsat Caddesi üzerinde meydana geldi.

Eyüp Kırbulut idaresindeki 02 ADL 410 plakalı araç ile Mahir Çelik idaresindeki 02 HS 598 plakalı Motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahir Çelik ve motosiklette bulunan Umut Çelik yaralandı.

Üçüncü kaza ise Yeni Mahallesi Haydar Efendi Caddesi Koşu Parkı yakınlarında meydana geldi.

Mustafa Kartal idaresindeki 02 ADD 149 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Songül Kartal yaralandı.

Meydana gelen 3 farklı kazada yaralanan toplam 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.