Bolu’da 3 farklı eve girerek yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan ve otel odasında yakalanan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli, İzzet Baysal, Sümer ve Sandallar mahallelerinde 3 farklı eve girdi. Şahıs, girdiği evlerden ziynet eşyası ve değerli saatler çaldı. 3 farklı adresten polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, hırsızı bulabilmek için saatlerce güvenlik kamera görüntüsü izledi. 3 evin çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda evlere giren şahsın A.K. (26) olduğu tespit edildi. Uzun süren çalışmaların ardından şahıs yapılan operasyonla Aktaş Mahallesi’nde bulunan bir otelde yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.