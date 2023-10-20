Aydın’ın Kuşadası ilçesinde üç adet evden ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilce genelinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine suçlu veya suçluları yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kameraları incelemeye alınırken, yapılan teknik çalışmalar sonucunda 3 adet evden ve işyerinden hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak İ.Y. isimli şahıs tespit edilerek Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yakalanarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.