Aydın’ın Didim ilçesinde bu yıl 6.’sı düzenlenen “Didim Zeytin Festivali” renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün süren festivalde zeytin yağlı yemek yarışması ve seminerler düzenlenirken, Türkiye’de ilk olan “Toplu zeytin yağı tadım” rekoru denemesi yapıldı.

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Didim Zeytin Festivali düzenlendi. Kortejle başlayan festival kapsamında ilçe protokolü yörük kültürünün simgesi olan develerle festivalin yapılacağı Apollon Tapınağı’na kadar yürüdü. Yürüyüş Apollon Tapınağı önünde sona erdi. Festivalin açılış kurdelası ilçe protokolü tarafından kesildi, ardından stantlar ziyaret edildi. Festival kapsamında ilçede yetiştirilen zeytin ve elde edilen zeytinyağı ile zeytinyağından elde edilen sabunlar ve firmaların ürünleri tanıtıldı ve satışa sunuldu. Festival kapsamında halk oyunları sergilendi, zeytin yağlı yemek yarışması gerçekleştirildi. Ayrıca zeytin ve zeytin yağıyla ilgili seminerler düzenlendi.

Festivale katılan üreticiler ve vatandaşlar ise festivalin güzel ve verimli geçtiğini ifade etti.

“Rekor denemesi yapıldı”

Festival kapsamında 3 bin kişiyle binlerce yıllık Apollon Tapınağı’nda zeytin yağı tadım rekoru denemesi gerçekleştirildi. Rekor öncesinde kapıda kayıt yapılırken, katılımcılara küçük şişelerde zeytinyağı dağıtıldı. Ardından ise Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, katılımcılara nasıl tadım yapılacağı konusunda bilgi verdi. İlçe protokolünün de katılımıyla 3 bin kişi aynı anda zeytinyağı tadımı yaptı.