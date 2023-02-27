Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ve Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, deprem bölgelerindeki incelemelerini değerlendirdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ve Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, deprem bölgelerindeki incelemelerini değerlendirdi.

Kozlu Belediye Başkanı Başkanı Ali Bektaş, 3 belediye başkanı birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak proje yaparak, Zonguldak Kozlu ve Kilimli’de binalarda hızlı denetim yapılacağını açıkladı. Başkan Bektaş ayrıca sosyal medyada konu olan çok katlı binanın Kozlu’nun en güvenli yerlerden biri olduğunu belirtti.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, “21 gün önce Kahramanmaraş ilçemizin meydana gelen deprem 13 milyon insanımızı etkileyen yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bugün deprem bölgesinde iki kere ziyaret ettik. Sizlerin sorularını cevap vermek için buradayız. Öncelikle Zonguldak İl genelinde bilgi vermek istiyorum. Depremin ilk duyulmasından itibaren tüm belediyelerimizde olmak üzere valilik koordinasyonunda AFAD üzerinden toplandı. Tüm kamu kurumlar STK’lar iş insanları yediden yetmişe ne kadar büyük millet olduğumuzu omuz omuza olup yaraları dindirmek için nasıl gayret gösterdiklerini gösterdik. Zonguldak olarak da Valiliğin sayfasından aldık, deprem bölgesinde ki illere 316 tır yardım gönderildi. Devletimize teslim ettiler. Devletimizde yardım bölgesine teslim ettiler. 5 bin personeli aştı, 270 aşkın aracımızı gönderdik. Bu araçlar içerisinde İl spor müdürlüğümüz, askerimiz, AFAD, Kızılaycılarımız 3800 yakın kahraman madencilerimiz oluşturuyor. Gaziantep olmak üzere bütün deprem bölgelerinde insan üstü bir efor sarf ettiler. Bölgede halanda 700 personel çalışıyor. Zonguldak Belediyesi de 70 personel hizmet etti. Şuanda da çalışan arkadaşlarımız var” dedi.

"12 Şubat belediyemizle kardeş şehir olacağız"

Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi ile kardeş şehir olunacağını ifade eden Başkan Alan, “Bunun yanında depremden etkilenen depremzede vatandaşlarımızdan Zonguldak’a bin 5600 depremzede geldi. Başkanlarım kendi ilçelerinde ki bilgiler verecektir. 19 mahallede bin 320 tane depremzede var. Bütün Zonguldak’taki herkes depremi yaşayan depremden bölgesinden ilimize gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyor. Belediye Kültür Merkezinde çarşı kurduk. O psikolojiden biran evvel onları uzaklaştırıp normal yaşama nasıl adapte ederiz diye gayret gösteriyoruz. Kozlu Belediye Başkanımız Ali Bektaş ve Kilimli Belediye Başkanımız Kamil Altun’la beraber bir ziyaret gerçekleştirdik. Hem deprem bölgesindeki vatandaşların yarasına merhem oluruz. Başta kahraman madencilerimiz olmak üzere gönüllü giden insanlarımızın moralini yükseltiriz diye 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirdik. İlk durağımız Gaziantep İslahiye ve Nurdağı ilçesiydi. Orada dördüncü günü olduğu için canlı vatandaşımız çıkarabilir miyiz? diye bütün çalışanlara moral vermek amacıyla yanlarında oldukça depremden etkilenen vatandaşlarında yanında olmak istedik. 1 hafta sonra ikinci kez Kahramanmaraş başta olmak üzere ziyaret gerçekleştirdik. Bu sefer yerel yönetimler başkanlığımız olmak üzere 12 Şubat belediyemizle kardeş şehir olunması noktasında mecliste zaten göreceksiniz. Kardeş şehir olacağız. Hepsiyle birlikte 12 Şubat Belediyesinin yaralarını sarmak ve depremden etkilenen çadırlarda konteynırlarda kalan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için oradaydık. Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Talas Belediyesi birlikte görev paylaşımı yaptık. Belediye Başkan yardımcısı eşi ve çocuklarını kaybettiklerini söyledi. Belediye personellerinden can kayıpları oldu. Odun kömür noktasında o görev düştü. İnşallah basın toplantısından sonra kömür sevkiyatı göndereceğiz. 350 ton kömür gönderdik geçen hafta. Kumanya organizasyonu yapıyoruz. Hatay’da 118’e yakın madenci kardeşimiz vardı. Onlarda Zonguldak’a geldiler. Maraş’ın şehir merkezinin belediye başkanlarımızla gezdik. Oradaki vatandaşlarımızın dertlerini derman olmak için. Elbistan’da büyük bir yıkım var. Türkova ve Pazarcık’ta da yıkım var. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımız ilk günden beri oradalar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Devletin milletin nasıl kaynaştığını gördük” diye konuştu.

‘Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile hızlı değerlendirme yapacağız’

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, 3 belediye başkanı olarak Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak proje yaparak binalar hakkında hızlı değerlendirme yapacaklarını söyleyerek şöyle dedi:

"Öncelikle depremden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Kozlu odaklı eleştiri var. Burada sıkıntı eleştirmek değil Ali Bektaş’ın yaptıklarını anlatacağım. Zonguldak biraz daha hassas. Tamamen dere yatağında olan depremde yıkıldı. Çok büyük hasar görse de insanlar kurtuldular. İnsan olduğu yerde illaki hata vardır. Binaların tamamın 99 depreminde önce yapılan binalar. Hatay bölgesinde de Maraş bölgesinde önce zemin. Kilimli, Zonguldak ve Kozlu’da sıkıntılar olacaktır. Merkezdeki sıkıntıyı biran önce gidermemiz lazım. Ben imar affına her zaman karşıyım. Zemin uygunsa yüksek katlı bina yapılabilir. Zemini ve temeli kontrol altına alınabilir. Sosyal medyada konu olan binayla 24 katlı binanın temelinin bulunduğu arazide incelemeler yapıldı. 3 büyük üniversitesinden raporlar alındı. Bakanlığa gönderildi. Bakanlıktan rapor olumlu olarak geldi. Kozlu’nun en sağlam yerlerinden olduğunu geldi. Deprem Ali Bektaş meselesi. Meselenin Ali Bektaş meselesi olmadığını anlatıyorum. Binaya savunmuyorum. Kozlu’da insanları yaşanmaz hale getirmek, yakışık almaz. Amaç bağcıyı dövmek. Ali Bektaş haram yedi desinler ispatlasınlar. Kozlu’nun ortasında kendimi asarım. Özetle yüksek katı savunduğum yok. Laf kalabalığı da yapmıyorum. Orada yaşayan Kozlu’da yaşayan insanların bu cevaplara ihtiyaçları var. Bundan sonra belediye başkanımızla aynı denetimleri yapacağız. Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak yapacağız. Hızlı değerlendirme yapacağız. Binanın dışarıdan gözlemi, dolgu var mı? Duvarlar inceleniyor. Riskli gördüklerimizi en yüksek risklerden başlayarak üniversitemizle yapacağız. Beton kalitesi demir durumu uygun olup olmadığı tespit edilecek. Elle karılan betonlarda sıkıntı vardı. 3-5 ay sürecektir. Yıkılacak bina yakılacak. Ya öleceksiniz ya yıkılacak. Herkes üzerine düşeni yapacak. Bir iki hafta sonra yapılacağını göreceksiniz. Gerekli önlemleri almaya çalışacağız. Allah’ın gücü karşısında hepimiz aciziz. Bu inceleme sonrasında güçlendirmeyle kurtarılanla kurtarılacak. Kurtarılamayan yıkılacak. Bizde devlet olarak elimizden geleni yapacağız. Devlet tüm gücüyle elinden geleni yapıyor. Hayat normale dönmeye başladı. Tüm herkesin burada birlik olması gerek. Bu savaş tüm Türkiye’nin savaşı. Doğa ile savaş var. Muhalefet mi yapacağız, biz hükümetimizin yanındayız. Önce milletimizi ayağa kaldıralım. Ondan sonra gerekli eleştiriler yapalım. Hükümet bugün istifa etse başsız kalsa oradaki insanlar sefalet içerisinde kalsa iyimi? Zonguldaklı olduğumdan gurur duyuyorum. İnsanız hata yapabiliriz. Sıradan bir belediye başkanıyım. Mantıklı yapılan her eleştiriye cevap verebilirim. Eksik yapılmış ki bu kadar hasar oldu. Özellikle yeni yapılan binalarda biran evvel merkezlerimiz de dere yatağında binalar da çok acil önlem almalıyız. 835 tane kışlık kıyafet. SMS atan bile benim için önemlidir. Bu yardımların hepsi orayı kalkındırmak üzeredir” diye konuştu.

"Tarihin en büyük depremi"

Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, “Öncelikle ülkemizin milletimizin başı sağ olsun. Ölenlere rahmet diliyorum. Tabi ki de hastanede olan hastalarımıza acil şifalar diliyorum. 6 Şubat deprem olduktan sonra Kilimli Kaymakamlığında koordinasyon toplantımızı yaptık. Öğlenden sonra hemen belediyenin altında deprem toplama merkezimizle yardımlarla gerçekten Kilimli halkından gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. 17 aracımızı deprem bölgesine göndermiş bulunmaktayız. Hemşirelerimizin bize teslim ettikleri yardımları ulaştırdık. Önemli olan yardımı yapabilmekti. Şu kötü günlerde zenginiyle fakiriyle vatandaşlarımız kenetlenme gerçekleştirdi. Kilimli ilçemizde 300 aşkın birey bulunmakta. KYK ve mahallerde yaşamaktalar. Tabi ki belediyemizin altında sosyal market oluşturduk. Kıymetli misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hem ziyaret hem çalışma. Deprem bölgesi paranın geçmediği yer. Biz depremin dördüncü günü belediye başkanları olarak oradaydık. Devlet tüm kurumuyla her şeyi ile sahadaydı. Kamyonlar sol şeridi gerçekten kapatmış iş makineler dolu olan kamyonları hayatı pahasına gittiklerine şahit olduk. Gidemediğimiz tüm bölgelere gitmekti. Kahramanmaraş gördüğümüz inanılmaz bir toparlanma. Temizlik inanılmaz var. Caddeler sokaklar toparlanma başlamış. Enkaz çalışması hızlı şekilde devam ediyor. 1 hafta içerisinde hızlı toparlanma var. Hatay bu depremden etkilenen en büyük il. İnşallah ilçelerimizde büyük toparlanma gerçekleşir. Kardeş belediyemiz var. Yüreğimizin bir parçası hala orada. Gözümüzün önünde hala orada yaşanılanlar. Kalbimizin diğer yaradı Kahramanmaraş’ta. Tarihin en büyük depremi. Devletimiz büyük. Çevre şehircilik bakanlığımız deprem konutlarının temelini attı. 1 sene de içerisinde tamamlanacak” şeklinde konuştu.