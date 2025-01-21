Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığını devralan Destan Bulgay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Heyet ayrıca 9 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan esnaf kefalet kooperatifi seçimlerinin de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Kooperatifimizin efsane başkanı Recep abimizden görevi devraldığımızdan sonra bir ziyarette bulunamamıştık. Göreve gelmeniz nedeniyle tebrik ediyor, 9 Şubat’ta yapılacak olan kongrenin kooperatifimize hem Manisa’mıza hayırlısı olması diliyorum. Belediyelerle, esnaf odalarının birlikte hareket etmesi, onların derdini, sorununu dinlemesi ve çözüm ortaklığında aynı yolda yürümek, aynı görüşü paylaşmak, birlikteliği daha da güçlendirecek ve hizmetleri daha da aktif hale getirecektir. Biz esnaflarımızın sorunlarını biliyoruz. İllaki sizler çok çok daha hakimsiniz burada. Biz belediyemiz olarak Esnaf arkadaşlarımıza hangi türlü ne destekler yapılacaksa sizlerle birlikte bu desteği yapmaya hazırız. " şeklinde konuştu. Zeyrek, seçimlerin demokratik ortamda ve adil bir şekilde yapıldığı zaman güzel olduğunu vurgulayarak, “Böyle olmalıdır da. Bu seçime iki adayla hatta daha fazla adayla gidilebilirdi. Ama ben son dönemde şöyle şeyler duyuyorum. Özellikle büyükşehirden söz alınarak 10 Ocak’ta bir zam getirileceği söyleniyor. Bugüne kadar ne ben sizinle ne de seçim boyunca rakibinizle herhangi bir görüşmede bulunmadım. Ben bunu buradan ifade etmek istiyorum. Seçim yatırımı olarak bu şekilde verilen sözleri de hiç ahlaki bulmuyorum. Herkesin gönlü bir tarafta olabilir ama kazanan kişinin arkasında hep birlikte birleşmek gerekir. Biz seçimlerde bu tür oyunları gördük. Bu seçimlerin çoğu zaman mağduru da olduk. Ama biz bunun mağduriyetini yaşarken buna sebebiyet verenlere de sebebiyet vermemesi gerektiğini dile getiriyoruz” dedi.

"Esnafımız için iş birliğine hazırız"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da Başkan Destan Bulgay ve ekibine başarılar diledi. Başkan Durbay, “Burada sizin ev sahipliğinizde bulunmak çok büyük bir onur ve gurur kaynağı bizim için. Sürekli çeşitli vesilelerle görüşüyoruz. Sürekli işbirliği içindeyiz. Hem hayırlı olsun dileklerimizi iletelim hem de sizin demokratik anlayışla seçime götürdüğünüz bir durum söz konusu. O genel kurulumuzun kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Şehzadeler özellikle bir tarım kentinin yanında aynı zamanda esnaf kenti de. O anlamda da her işbirliğine hazır olduğumuzu Şehzadeler Belediye Başkanı olarak belirtmek isterim. Hem şimdiki göreviniz hem de genel kurulunuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da Destan Bulgay’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını açıkladı. Balaban, “İnşallah 9 Şubat’ta esnafımız takdir edecektir görevinize devam edeceksiniz diye düşünüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

"Ortak paydalarımız çok"

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay da “Bugün kooperatifimizde üç belediye başkanımızla beraber onların desteğini ve yanımızdaki pozitif enerjilerini hissetmek bize ayrı bir mutluluk verdi. Onlar da biliyorsunuz görevlerine yeni başladılar. Ve çok hırslı bir şekilde, çok çalışkan bir biçimde Manisa halkına hizmet etmeye çalışıyorlar. Ortak paydalarımız çok. Manisa halkı ve Manisa esnafı bizim için de çok önemli. Hizmeti hak ediyor. Biz bu işin finans kısmındayız. Önümüzdeki süreçte 9 Şubat’ta bildiğimiz üzere kooperatifimizin mali genel kurulu vardı. Fakat biz bunu seçimli mali genel kurul haline getirdik. Yönetim kurulunda karar aldık bu konuda. Biz ortağımızın iradesini ortaya koymasından ve buradan daha güçlü bir şekilde esnafımıza daha emin adımlarla hitap edebilecek bir şekilde çıkmak için seçim kararı aldık. Bununla beraber seçim öncesi de yarın 22 Ocak Çarşamba günü saat 11.00’da Esnaf Kefalet Sosyal Tesisleri’nde adaylığımızla ilgili bir basın açıklamamız olacak. Bunun öncesinde başkanlarımın beni ziyaret etmesi ayrıca memnun etti. Benim için bir moral kaynağı oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.