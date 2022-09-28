Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çorum’da tamamlanan içme suyu isale hattından bugüne kadar 3 milyon 54 bin 922 metreküp içme suyu verildiğini duyurdu. Üç barajdan memba yani kaynak suyu kalitesinde içme suyu aktarıldığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çorum’da tamamlanan içme suyu isale hattından bugüne kadar 3 milyon 54 bin 922 metreküp içme suyu verildiğini duyurdu. Üç barajdan memba yani kaynak suyu kalitesinde içme suyu aktarıldığı açıklandı.

Çorum’da Koçhisar Barajı 2. kısım içme suyu isale hattı inşaatında gelinen son nokta hakkında yazılı açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projenin önemli aşamalarından birisi olan içme suyu isale hattı tamamlanmıştır. 10 bin metreküp kapasiteli depoda ise çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup, depo inşaatının 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Çorum ilimize tamamlanan içme suyu isale hattında bugüne kadar 3 milyon 54 bin 922 metreküp içme suyu verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Çorum 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde çalışmalara devam

Çorum 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ve temiz su depolarına suyu iletmek amacıyla yapılacak olan iletim hattının tamamlanmasıyla Koçhisar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı olmak üzere üç barajdan daha kaliteli ve günlük ihtiyacı daha rahat karşılayacak içme suyu sağlanmış olacak. Projenin son durumu hakkında bilgi veren Akca, “Projenin son aşaması olan 60 bin m/gün kapasiteli yeni arıtma tesisi ile bu tesisten arıtılacak suyu bin mm çaplı çelik borular ile temiz su depolarına iletecek olan 19 kilometre uzunluğundaki iletim hattını kapsayacak Çorum 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi işimizin ihale hazırlıklarının tamamlanmasına müteakip ihalesinin yapılarak çalışmalara başlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile Koçhisar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı’ndan kesintisiz ve daha verimli içme ve kullanma suyu elde edilmiş olacaktır. Bu faydalı projenin bir an evvel hayata geçmesi ve özellikle 2022 yılı içerisinde ihalesinin gerçekleştirilerek inşaata başlanması için gerekli tüm gayreti gösteriyoruz” açıklamasında bulundu.