Tokat’ta bıldırcın yetiştiriciliği yapan Ömer Onar, yeni doğan bıldırcın yavrusunu görünce gözlerine inanamadı. Bıldırcının 3 ayağı olduğunu gören Onar, hayrete düştü.

Tokat’ın Zile ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Ömer Onar, 10 yıl önce hobi olarak başladığı bıldırcın yetiştiriciliğini zamanla evinde üretime dönüştürdü. 3 gün önce dünyaya gelen bir bıldırcın yavrusu, Onar’ı şaşırttı. Yeni doğan yavruyu incelediğinde üçüncü bir ayağı olduğunu ve 7 tırnak olduğunu fark eden Onar, bu durum karşısında gözlerine inanamadı.

"3 ayağı ve 7 tırnağı var"

Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Ömer Onar, "Bıldırcın yetiştiriciliğine başladığımdan beri birçok yavru büyüttüm ama ilk kez böyle bir durum görüyorum. Üç ayağı var ve bir ayağında 7 tırnak var. Onu en iyi şekilde yaşatmak için elimden geleni yapacağım" dedi.