Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 asırdır keçi peyniri kullanılarak yapılan ’Emet pidesi’ lezzetiyle adeta damakları çatlatıyor.

Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 asırdır keçi peyniri kullanılarak yapılan ’Emet pidesi’ lezzetiyle adeta damakları çatlatıyor.

Türkiye’de sadece Emet ilçesi Eğrigöz Dağı’ndaki yaylalarda yetişen, sarıot ve kekik yiyen hayvanların peynirinden yapılan ve özel mayalanan hamur kullanılan Emet pidesi, özellikle termal tesislere tatil için gelen vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Osmanlı döneminde padişah sofralarına konulan nadir lezzetlerden olan Emet pidesi kara fırında yapılan, tereyağı ve keçi peyniri kullanılan eşsiz bir lezzet olduğunu belirtiliyor.

Emet pidesinin özel olarak yapıldığını ve emek ve sabırla hazırlandığını belirten pide ustası İsmail Varol, ’’Emet pidesi Emet’te yalnızca belli başlı pideci dükkanları tarafından yapılmaktadır. Su, un ve tuz ile hamur yoğurularak pide şekline getirilir. Üstüne bölgeye has lezzeti olan ve özel olarak hazırlanan keçi peyniri ve tereyağı konur ve taş fırında pişirilir. Pişirme süresi ve kıvamı ustanın maharetindedir. Bu eşsiz lezzet asırlardır Emet ilçemizin en meşhur lezzetidir. Osmanlı mutfağında var olduğu bir çok kaynakta yazan bu eşsiz lezzeti biz yapıp satmaya devam ediyoruz. Emet’teki iş yerimiz 27 yıldır faaliyet göstermektedir. Ben oğlum Süleyman Varol ve torunum İsmail Varol ile birlikte müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Ülkemizin her köşesinden vatandaşlarımızı bu eşsiz lezzeti tatmaları için bekleriz" diye konuştu.

Varol, Emet pidesinin bir yıl önce Türk Patent Enstitüsü’nce ’Coğrafi işaret’ belgesi ile tescillendiğini sözlerine ekledi.